6 yaşındaki Evin, dedesinin evinin bahçesinde ölü bulundu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 6 yaşındaki Evin Teker, dedesinin evinin bahçesinde ölü bulundu. Teker'in boğazında izler olduğu tespit edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı Tekel Mahallesi'nde meydana geldi. Evren Teker, eşiyle pamuk tarlasına gitmeden önce kızı Evin'i babası İsmet Teker'in evine bıraktı. Bir süre sonra torunu Evin'in, evinin bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören dede İsmet Teker, yakınlarına haber verdi.
"BOĞAZINDA İZLER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"
Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Evin'in yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan ilk incelemede boğazında izler olduğu tespit edilen Evin'in cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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