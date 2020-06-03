60 markadan ‘eylem’

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Normalleşme adımlarının atıldığı, çoğu kısıtlamanın kaldırıldığı ve kapalı olan işyerlerinin açıldığı 1 Haziran’da, bazı AVM’lerle perakendeciler arasında yeni bir gerginlik su üstüne çıktı. Buna göre, bazı AVM yönetimleriyle kirada indirim konusunda net bir sonuca varamayan 60’ın üzerinde marka, tepkilerini ortaya koymak amacıyla 1 Haziran’da mağazasını açmadı. Bu sorun, ülke genelinde yabancı yatırımcıların sahip olduğu 5-6 AVM’de yoğunlaştı.

GÜVENSİZLİKLERİ ARTTI

Söz konusu problemin yaşandığı AVM’lerden dördü, İstanbul’daki Forum İstanbul, Gaziantep’teki Primemall, Bodrum Midtown ve Forum Denizli olarak öne çıktı.

Türkiye’deki Forum AVM’lerin sahibi Multi Turkey ile perakendecilerin yaşadığı sorun için devreye girdiklerini anlatan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, “Kira pazarlığıyla ilgili bir sıkıntıydı. ‘Sorun yok, bitiyoruz’ dediler. Bugün yarın izleyip bakacağız” dedi. Bunun dışında, 1 Haziran itibarıyla ülke genelindeki toplam 436 AVM’nin tamamının, markaların da yaklaşık yüzde 95’inin açıldığını kaydeden Altaş, “Hazırlığını bitiremeyen mağazalar var. Bu hafta hepsi açılacak gibi” diye konuştu. Ancak Altaş’ın çizdiği iyimser tabloya karşın perakendeciler ise tedirginliklerinin sürdüğünü anlatıyor. Gelirleri durmuşken, sabit giderlerin kendilerini zorlamaya devam ettiğini aktaran perakendeciler, bir de kirada anlaşamamaktan dertli. Kirada indirim konusunda markalara bilgi vereceğini bildirip, resmi olarak bildirmeyen AVM’lerle sorun yaşadıklarını, bu yüzden de ortak bir tavırla 1 Haziran’da mağazalarını açmadıklarını anlatıyorlar. Markalara göre bu durum, bazı gruplara karşı yalnızca bir tepki değil, güvensizliğin de işareti...

TALEP YÜZDE 70 DÜŞTÜ

Bu durumu sorduğumuz Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, yaşanan süreci şu sözlerle özetledi: “AVM’lerin çok büyük bir kısmı ciro kirasında indirim yaparak veya hiç kira almayarak önemli bir dayanışma sergiledi. Ancak bazı AVM’lerde bu yaklaşım olmadı.”

Öncel, bu durumun bir an önce çözülmesini “umut ettiklerini” belirtti. Öncel’in aktardığına göre AVM’ler, normalleşmenin ilk gününe geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 60-70 talep düşüklüğüyle başladı. Öncel, talebin canlanmasında önceki gün çıkarılan dört yeni kredi destek paketinin etkili olacağına inandıklarını ifade etti.