60 santim karda kazlarla birlikte yaşıyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Adem Zengince, kar kalınlığının 60 santime ulaştığı 1600 rakımlı Teknecük Obası’nda, 1500 kaz ile birlikte yaşıyor.

Cemil Ciğerim
26 Ocak 2021 Salı, 06:00
60 santim karda kazlarla birlikte yaşıyor
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100 kaz ile başladığı işletmesini kısa sürede büyüten Zengince, önceki yıllarda yalnızca yazları konakladıkları yaylada, proje sonrası 12 ay yaşamaya başladıklarını söyledi. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan “Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında başlatılan projeden yararlanan Zengince, kaz yetiştiriciliğinin kısa sürede temel geçim kaynağını oluşturduğunu söyledi. Zengince, “Kazlar, yüksek rakım, su ve kar seven hayvanlar. Yaylaya hemen uyum sağladılar. Bizler de kazlarımızın veriminin artması için yılın 12 ayı yayladayız” dedi.


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