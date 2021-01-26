60 santim karda kazlarla birlikte yaşıyor
Ordu’nun Kumru ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Adem Zengince, kar kalınlığının 60 santime ulaştığı 1600 rakımlı Teknecük Obası’nda, 1500 kaz ile birlikte yaşıyor.
100 kaz ile başladığı işletmesini kısa sürede büyüten Zengince, önceki yıllarda yalnızca yazları konakladıkları yaylada, proje sonrası 12 ay yaşamaya başladıklarını söyledi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan “Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında başlatılan projeden yararlanan Zengince, kaz yetiştiriciliğinin kısa sürede temel geçim kaynağını oluşturduğunu söyledi. Zengince, “Kazlar, yüksek rakım, su ve kar seven hayvanlar. Yaylaya hemen uyum sağladılar. Bizler de kazlarımızın veriminin artması için yılın 12 ayı yayladayız” dedi.
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