65 üstü dinleyiciye konser!

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Bu pazar akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası bir konser düzenleyecek. “İspanyol Akşamı” temalı konser saat 18.30’da başlayacak. Orkestrayı Şef Cem Mansur’un yöneteceği konserde çok ödüllü bir genç keman virtüözü de sahne alacak: Naz İrem Türkmen! Konserde İspanya’ya adeta müzikal bir yolculuk yapılacak ve öncesinde Cem Mansur programı anlatacak. Tabii ki konser sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleniyor ve izleyicilerin maske takma zorunluluğu var. Buraya kadar her şey normal.

Dikkatimi çeken ayrıntı ise bu tür konserlerin normalde saat 20.00’de başlamasına alışıkken bu kez 18.30’da başlayacak olması. Acaba pazar günü diye mi? Yöneticilere soruyorum ve yanıta şaşırmıyorum! Klasik müzik dinleyicilerinin yarıdan çoğu 65 yaş ve üstüdür. Bilindiği gibi pandemi önlemleri içinde bu yaş kuşağına bazı illerde kısıtlamalar getirildi. Pek çoğunu üzen ve kızdıran uygulamaya göre akşam saat 20.00’den sonra evde olmaları gerekiyor. Belediye elbette genelgeleri değiştiremiyor ama en azından bu anlamsız yasak yüzünden geleneksel klasik müzik dinleyicilerini konserden mahrum etmemek için başlama saatini öne çekiyor: 18.30! Tabii aslında nedenini biliyoruz. Genel düşünceye göre 65 yaş ve üstü, kamuda emekli edilen yaş.

Madem emeklisiniz, çalışmıyorsunuz, evde oturun da ortada kalabalık etmeyin deniliyor! Oysa emekli maaşıyla yaşamak imkânsız. Çoğu emekli çalışmaya devam ediyor. Ayrıca çağımızda artık insanlar 65 yaşında fizik ve akıl sağlığı açısından olgun ve üretken durumda. Özellikle üst yönetimlerde çoğu çalışan 65 üstü. Esnafa, kişisel işi olanlara çalışma izni getirildi ama konser izni getirilmedi. Gerçi denetleme de yok ama polisin aklına eser de konser kapısında durup gelenlerin kimliklerine bakarlarsa yarısı giremez! Bu önlemler 65 yaş üstünü canından bezdirdi. Ruh, hatta fizik sağlığını bozdu ama işte onlar için konser saatlerini değiştiren bir kurum çıktı. Teşekkürler İBB Kültür!