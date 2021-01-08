65 yaş üstü yurttaş: Çalışmazsam açım

Ekonomik kriz toplumun her kesiminde derinden hissediliyor. İstanbul Avcılar'da 65 yaş üstü bir yurttaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsten indirilmek istendi. Çalışmak zorunda olduğunu söyleyen yurttaş, "Ben çalışmazsam açım. Beni kim getirip götürecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2021 Cuma, 14:39
65 yaş üstü yurttaş: Çalışmazsam açım
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Cihangir Mahallesi'nden önceki gün öğle saatlerinde Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'ne gitmek üzere hareket eden İETT otobüsüne Avcılar Evlendirme Dairesi önündeki duraktan binen 65 yaş üstü yurttaş yanındaki kartı okuttu. Şoför, kadına  65 yaşından büyük olduğunu kendisine verilen talimatlar uyarınca da araca bindiremeyeceğini söyledi.

Çalışmak zorunda olduğunu ve apartmanlarda temizlik yaptığını söyleyen yurttaş ise "3 apartman merdivenlerini temizledim. Sağlığım yerinde olmasa bunu yapabilir miyim? Çalışmasam paramı kim verecek. Çoluk-çocuk var, kimsenin kimseye faydası yok" diyerek isyan etti.



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