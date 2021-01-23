65 yaş ve üzeri için pandemide sağlıklı kalma önerileri

23 Ocak 2021 Cumartesi, 08:00

65 yaş üstü insanlar uzun zamandır pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle evden dışarı çıkamıyor.

Bu durumun 65 yaş üzeri kişilerin hareketsiz olmasına ve buna bağlı olarak da kilo almasına sebep olduğunu dile getiren İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, "Covid-19 özellikle kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda maalesef daha ağır seyrediyor. Buna bağlı iyileşme süresi de daha uzun oluyor. Bu sebeple tek ve en önemli öneri hastalığa yakalanmamak. Özellikle 65 yaş ve üzeri mutlaka evde kalmalı ve izole olmaya devam etmeli, dengeli beslenmeli ve ilaçlarını düzenli kullanmalı" hatırlatmasında bulundu.

Kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş ve üzeri kişilerin bu süreçte kilo almamak için ellerinden geleni yapmalarının önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Atasoyu şunları söyledi:

"Evlerde kalmanın ortaya çıkardığı yoğun hamur işi tüketimi çok tehlikeli. Mümkün olduğunca kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağı tercih edilmeli. Ev izolasyonu nedeniyle günlük enerji tüketimi azalır ve özellikle ileri yaştaki bireylerde yağsız vücut kütlesi azalıp, vücutta yağ oranı artar. Ayrıca evde geçirilen zaman diliminde uzun süreli televizyon izlenmesi, bilgisayar veya akıllı telefon ile internete bağlanılması esnasında yüksek kalorili besinlerin tüketilmesi de kilo artışına neden olabilir."

SEBZE, MEYVE VE BAKLİYAT ÖNERİSİ

Obezitenin diyabet, hipertansiyon, inme, kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, insülin direnci, kolon, böbrek gibi çeşitli kanserler, eklemlerde kireçlenme, kısırlık, polikistik over sendromu, uyku apnesi, depresyon, safra kesesi taşı oluşumu, gastroözofagiyal reflü ve karaciğerde yağlanma gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini hatırlatan Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, "Bu kapsamda, yemek porsiyonlarının küçültülmesi, öğünler arasında atıştırmalardan sakınılması, beslenmede sebze, meyve, tam tahıllı gıdalar, bakliyat tüketiminin arttırılması, yeteri kadar su tüketilmesi, kahvaltı dahil öğün atlanmaması, katı yağlar ve şekerli gıdalardan uzak durulması çok önemli" dedi.

HAREKETSİZ KALINMAMALI

Hareketsizlik ve kas kuvvet kitlesinin azalmasının da ileri yaş için ciddi bir risk unsuru oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Atasoyu, "Özellikle COVID-19 nedeniyle uzun süredir evde olan 65 yaş ve üzerinde olanların ev içindeki hareket yetersizliğine bağlı olarak dolaşım ve solunum sistemi olumsuz etkilenebilir. Bu kapsamda da 65 yaş ve üzerinde olanlar sokağa çıktıkları zaman aralığında yokuş olmayan düz bir yolda ortalama yarım saat yürüyüş yapmalı. Halsizlik, nefes darlığı gibi yürüyüşe bağlı herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda yürüyüş bitirilmeli. Yürüyüş esneme hareketiyle sonlandırılmalı" ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERE 10 ÖNERİ: