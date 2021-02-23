68 Kuşağı liderlerinden Taylan Özgür 73 yaşında

23 Şubat 2021 Salı, 15:39

Fotoğraf: Twitter (@Narodnayavolya2)

Türkiye’de 68 Kuşağı’nın ve devrimci öğrenci hareketinin liderlerinden Taylan Özgür, 73 yıl önce bugün doğdu, 21 yaşındayken güvenlik güçleri tarafından Beyazıt Meydanı'nda öldürüldü. Katilleri hala bulunamadı.

68 Kuşağı'nın faili meçhul cinayete kurban gitmiş ilk ismi olan Taylan Özgür, yaşasaydı bugün 73 yaşında olacaktı.

Adına türküler ve marşlar bestelenen ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencisi Taylan Özgür, aynı zamanda Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucularındandı.

Özgür, ODTÜ’de antiemperyalist ve sosyalist öğrenci hareketinin içindeki mücadelesiyle ön plana çıkarken, Deniz Gezmiş’in de yoldaşı ve yakın arkadaşlarındandı.

TAYLAN ÖZGÜR KİMDİR?

23 Şubat 1948'de Ankara’da doğdu. Annesi Necla, babası emekli bir subay olan Hasan Özgür’dü. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra ODTÜ'ye girdi ve gençlik hareketlerine katılmaya başladı.

ODTÜ’de antiemperyalist ve sosyalist öğrenci hareketinin içindeki mücadelesiyle ön plana çıktı. ODTÜ Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu üyesiydi ve ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü içinde yer aldı.

Adı Vietnam’da sayısız işkencelere ve katliamlara karışmış olan "Vietnam Kasabı" olarak bilinen ABD Büyükelçisi Robert Kommer’in aracını Ocak 1969’da ODTÜ’de yakan devrimci öğrencilerden biriydi.

Eylemden sonra tutuklanan 13 öğrenci arasındaydı ve iki ay kadar tutuklu kaldıktan sonra 12 Mart 1969'da tahliye edildi. Deniz Gezmiş’in yakın arkadaşlarından biri olan Taylan Özgür’ün, ODTÜ Stadyumu'ndaki büyük "Devrim" yazısını yazan üç öğrenciden biri olduğu da iddia edilir.

23 Eylül 1969'da İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı Öğrenci Birliği Kongresi sırasında güvenlik güçleri tarafından Beyazıt Meydanı'nda öldürüldü. Failleri hâlâ bulunamadı.

Ankara'da 25 Eylül 1969'da düzenlenen cenaze törenine 5 bin kadar öğrenci katıldı. Bir gece önce ODTÜ'de kaldığı öğrenci yurdunun bahçesinde tutulan naaşı başında öğrenciler nöbet tuttu.

ODTÜ Öğrenci Birliği'nin Taylan Özgür'ün ODTÜ kampüsünde gömülmesi talebi rektörlük tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine 25 Eylül sabahı cenazesi önce Tandoğan Meydanı'na getirildi, ardından bir kortej halinde cenaze namazı için Maltepe Camii'ne götürüldü.

Yaklaşık 6 saat süren törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na gömüldü. Deniz Gezmiş idamından önce Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istemiş, ancak buna izin verilmemiştir.

Taylan Özgür'ün cenaze töreni.

1969 pic.twitter.com/w9WTLPY013 — Narodnaya Volya (@Narodnayavolya2) February 17, 2021

CAN ATAKLI O ANLARI BÖYLE ANLATMIŞTI

Gazeteci Can Ataklı, şahit olduğu Taylan Özgür’ün öldürülme anını 1999 yılında köşesinde böyle anlatmıştı:

"Annem babamla birlikte Beyazıt tarafından Kapalıçarşı'ya gidecektik. O gün meydan çok kalabalıktı. Çünkü birkaç gün önce, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı bomba elinde patlayan Mustafa Bilgi adlı sağcı öğrencinin cenazesi vardı. Bu nedenle Beyazıt Meydanı (O günkü adı Hürriyet Meydanı'ydı) çarşaflı kadınlar ve sakallı cüppeli erkeklerle doluydu. Biz o zaman Marmara Sineması olan binanın girişinde durup uzaktaki kalabalığa bakıyorduk. Tam o sırada önümüzde, otobüs durağında, siyah renkli bir otomobil durdu. İçinden iki üç kişi fırladı, 1.5 metre kadar önümüzde yürüyen iki kişinin üzerine çullandılar. Bunlardan biri zorla otomobile bindirildi. Ama bu kişi otomobilin diğer kapısından çıktı. Arkasından biri ceketinin yakasını tuttu. Ceket ve gömlek yırtılarak gencin üzerinden sıyrıldı. Gencin üzerinde sadece kırmızı bir atlet kaldı.Çarşıkapı yönüne doğru koşmaya başlayan genç, yolu ayıran demir bariyerin üzerinden tam atlayacakken, yine 2 metre kadar önümüzde duran, gri takım elbiseli biri, elinde rulo olarak tuttuğu gazeteyi kenara bıraktı, içinden çıkan silahı kaçan kişiye doğru yöneltti, nişan aldı. Mantar tabancası patlar gibi bir ses çıktı. Kaçan genç yere yığıldı, birileri koşup onu aldılar ve bir jipe bindirip götürdüler. Akşam üzeri saat 17.00'de radyo haberlerini dinliyorduk. Spiker 'Bugün Beyazıt Meydanı'nda çıkan silahlı çatışmada Taylan Özgür adlı ODTÜ öğrencisi vurularak öldü. Kurşunun karaciğerine saplandığı bildirilen Taylan Özgür'ün üzerinden iki tabanca çıktı' deyince donup kaldık. Çünkü öldürülen Taylan Özgür'ün üzerinde silah yoktu, çatışma çıkmamıştı, sadece tek el ateş edilmişti. Bu olay ilk kez bir öğrenci liderinin, sokak ortasında, üstelik resmen öldürülmesi Türkiye'nin yakın geleceğini etkileyecek baskı, tehdit döneminin habercisiydi."