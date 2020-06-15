7 aylık bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıktı

Tekirdağ’da 7 aylık bebeğin yemek borusundan ucu açık çengelli iğne çıktı.

İHA
15 Haziran 2020 Pazartesi, 12:38
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Tekirdağ’da 7 aylık bir bebek, yemek borusuna çengelli iğine kaçması sonucu Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

7 aylık erkek bebeğin yutup yemek borusuna takılan açık çengelli iğne Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde yapılan girişim ile başarıyla alındı. Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz ile Anestezi Uzmanı Dr. İbrahim Çetin’in yaptığı operasyon sonucu bebek sağlığına kavuştu.

Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, anne ve babaları, çocuklarının yabancı cisim yutma tehlikesi karşı uyarıda bulundu.


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