7 bin 801 pırlantalı yüzük Guinness’te
Hindistan'da bir kuyumcu, 6 farklı çiçek katmanından oluşan ve üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan altın yüzükle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Hindistan’da yaşayan kuyumcu Kotti Srikanth, 1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı altın yüzükle adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.
Srikanth’ın yüzüğü yapmaya 2018 Eylül’de yapmaya başladığı ve 2019 Ağustos’ta bitirdiği ifade edildi.
Altın yüzük, 6 farklı katmandan oluşuyor ve bu katmanlar Himalayalar’da yetişen bir çiçeği resmediyor.
Üzerinde 7 bin 801 pırlanta barındıran yüzük, rekorlar kitabına “En fazla pırlanta bulunan yüzük adıyla” giriş yaptı.
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