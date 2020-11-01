7 eksikli Antalyaspor, Fenerbahçe önünde

01 Kasım 2020 Pazar, 10:57

FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7'nci haftasının kapanış maçında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe ile toplamda 56, Süper Lig'de ise 49'uncu kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Akdeniz temsilcisi ile İstanbul ekibi Fenerbahçe Süper Lig'de daha önce 48 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım toplamda 56'ncı kez birbirlerine rakip olacak. Antalyaspor'da zorlu maç öncesi 2'si kırmızı kart cezalısı, 5'i sakat, 7 oyuncu forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna'nın hafta içerisinde yönetimle karşılıklı görüşmeler sonucunda görevden ayrılmasının ardından, kırmızı beyazlılar Tuna'nın yardımcılarıyla maça çıkacak.

ANTALYASPOR'DA 2 CEZALI, 5 SAKAT

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik bulunuyor. Kırmızı beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton'un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak zorlu maçta forma giyemeyecek. Adale sakatlığı bulunan ve 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fredy'den ise mutlu haber geldi. Angolalı oyuncu hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda takımla beraber çalışırken, şans verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor.