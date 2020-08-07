7 maddelik bir önlem paketinin hayata geçirilmesini istedi

07 Ağustos 2020 Cuma, 13:42

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, artan hava sıcaklarında su sıkıntısı nedeniyle mağdur olan çiftçileri ziyaret etti. Eskişehir’in Günyüzü ve Sivrihisar ilçelerinde köylerde çiftçilerle bir araya gelen Çakırözer, hem bayramlarını kutladı, hem de susuzluk nedeniyle ortaya çıkan hasarı yerinde inceledi.

“45 GÜNDÜR DAMLA SUYUMUZ YOK”

Günyüzü Ziraat Odası Başkanı Aytekin Özkara, Sakarya Nehri’nin kenarındaki tarlaların kuraklık nedeniyle 45 gündür susuz kaldığını söyleyerek, “Kavuncu, Doğruay ve Sakarya kıyısındaki onlarca köyümüzde 45 gündür su alamıyoruz. Şeker pancarı, mısır, kabak ayçiçeği tarlalarda kavruldu. Biraz daha gecikilirse ürünlerimiz tamamen kuruyacak, bu yıl tarlalardan hiç mahsül alamayacağız. Bir an önce yataklara kontrollü su verilmesi, yarım kalan barajın bitirilmesi ve zararlarımızın giderilmesi gerekli” dedi.

“BORÇLARIMIZI ÖDEYEMEYECEĞİZ”

Sivrihisar’ın İlören Mahallesi Muhtarı Ziya Şenel de “Beylikova, Mihallıçık ve Sivrihisar’ın Porsuk kıyısındaki onlarca köyünde bir aydır damla su yok. Mısır, soğan, pancar ektik. Gübremizi, tohumumuzu, mazotumuzu her şeyimizi borçla yaptık. Şimdi susuzluk nedeniyle mahsüllerimiz tamamen kuruyacak. Hem borcumuzu ödeyemeyeceğiz, hem de ürün alamayacağımız için aç kalacağız” diye konuştu. Çiftçiler ise, “Pancarlarımız kurudu. Pancar makinaya bile gelmiyor. Millet kotasını dolduramayacak. Bu bir milli kayıp, her şey gazal oldu. Devlet bunu görsün, acil önlemler alınsın” çağrısında bulundu.

ESKİŞEHİR’E YENİ SU KAYNAKLARI YARATILMALI

İlören ve Kavuncu köylerinde çiftçileri dinleyen Çakırözer, “Susuzluk nedeniyle tarlalarda tarım ürünleri kavrulmuş. Vakit geç olmadan ilçelerimizde her yıl yaşanan su sıkıntısı için artık Ankara’daki beyler derhal devreye girmeli. Çiftçinin haykırışını duymalı” dedi. Çiftçilerle birlikte susuz kalan tarlalardan çağrıda bulunan Çakırözer, Eskişehir’in su sorununun çözümü için Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü başka olmak üzere kamu kurumlarının yerine getirmesi gereken 7 maddelik önlem paketini şöyle sıraladı:

• Eskişehir’in su kaynaklarını uzun vadeli olarak güvence altına alacak projeler derhal hayata geçirilmeli. Çifteler Sakarıbaşı’ndan Eskişehir’e su getirilmesi projesi en kısa sürede hayata geçirilmelidir.

• Ilıca Barajı’ndaki suyun Eskişehir’e ulaştırılması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu finansman desteği sağlanmalı.

• Yıllardır tamamlanamayan Gökpınar Barajı için gerekli ödenek çıkarılarak, baraj derhal bitirilmeli, hizmete sunulmalıdır.

• Eskişehir kent merkezinin su ihtiyacı da göz önünde bulundurularak kontrollü ve dönüşümlü olarak havzalara su bırakmalı, Sivrihisar, Günyüzü ve Mihallıççık tarlalarının acil su ihtiyacı karşılanmalı.

BORÇLAR ERTELENMELİ, DAMLAMAYA GEÇİLMELİ

• Kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan borçları faizsiz ertelenmeli. Çiftçiler gelecek yıl için tohum, gübre desteğinden faydalandırılmalıdır.

• Eskişehir genelinde çiftçilerin vahşi sulama yerine damlama yöntemiyle sulama sistemine geçmesi sağlanmalı. Bunun için çiftçiye devlet kredi teşvikleri sağlanmalı.

• Tarım alanındaki plansızlık artık bitmeli, Eskişehir genelinde bölgelerin özelliklerine ve su kaynağı zenginliklerine uygun planlı, kontrollü üretim modeli geliştirilmeli. Ziraat odaları, birlik ve kooperatifler, muhtarlar ve çiftçiler ile bir araya gelerek planlı üretim için onların katılımı sağlanmalı.

ÇİFTÇİNİN MAĞDURİYETİ MECLİS’TE

Eskişehir’in su sıkıntısını Meclis gündemine de taşıyan Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, “Eskişehir'imizde, devletin plansızlığı nedeniyle 50 bin dönüm tarım alanı kuraklıktan yanıyor. Sivrihisar, Günyüzü, Mihallıçcık, Beylikova ilçelerimizde pancar, soğan, mısır, ayçiçeği tarlada yanıyor. Hayvanlar ölmeye başladı. Her yıl yaşanan bu sorunun artık yaşanmaması için Eskişehirimize yeni su kaynakları bulunmalı, gelecek yıldan itibaren bölgede planlı ekim yapılması sağlanmalıdır. DSİ, bu konuda üzerine düşen vazife ve sorumlulukları yerine getirmekten kaçmamalıdır” çağrısında bulundu.