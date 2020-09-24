7 yılda 3 kez temel atıldı, 7 bakan değişti
Çukurova Havaalanı projesinde 7 yılda 3 kez temel atıldı, 7 bakan değişti ama hâlâ proje bitmedi.
Çukurova Havaalanı projesi ihaleye çıkarıldığı 2011 yılından beri Mersin’in gündeminde. İnşaatına 2013’te başlanan havaalanı hâlâ açılamadı ama en çok temel atma, en çok bakan değiştirme, en çok seçim görme rekorlarını kırarak şimdiden tarihe geçti.
Havaalanı 7 yılda 3 kez temel atma törenine sahne oldu. Bu sürede 7 Ulaştırma Bakanı geldi geçti. Çukurova Havaalanı’nın ilk temel atma töreni tarihi olan Mayıs 2013’te Mersin Valiliği koltuğunda Hasan Basri Güzeloğlu oturuyordu. 2017 mart ayında yapılan ikinci temel atma töreninde Mersin Valiliği koltuğunda Özdemir Çakacak oturuyordu.
Çukurova Havaalanı’nın üstyapı işleri temeli ise 10 Haziran 2018’de atıldı. O tarihte Mersin Valiliği koltuğunda Ali İhsan Su oturuyordu. Çukurova Havalanı’nın temel atma törenine katılmak 3 valiye de nasip oldu. Çukurova Havaalanı’nın 2013 yılındaki değerlerle 357 milyon TL’ye mal olacağı açıklanmıştı. Havaalanı, için büyük kısmı tarım arazisi olan 8 milyon metrekare alan kamulaştırılmıştı.
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