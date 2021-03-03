70 yıl sonra arazi satışı için torba yasa

03 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

AKP’nin Meclis’e sunduğu 12 maddelik “torba teklif” içerisinde Seyhan Nehri’ndeki taşkınlar nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalan köylüye ev yapmaları için DSİ tarafından tahsis edilen arazilerin 70 yıl sonra rayiç bedel üzerinden satışı yer aldı. Toplam 11 köy seddelerin dışına çıkarıldı. Köylü evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Evlerin kamulaştırılması yapılırken, arsalar kamulaştırılmadı. DSİ tarafından bu köylerde ikamet edenlere yetecek kadar arazi tahsis edildi. Köylüler kendilerine verilen bu arazilere ev yaptı. Ancak bu parseller 1960’lı yıllardaki kadastro çalışmaları sırasında DSİ adına tespit ve tescil edildi. Şimdi DSİ tarafından tahsis edilen arazilerin mülkiyeti kullanıcılara verilecek. Bunun için de bu araziler mülkiyetinin rayiç bedeli üzerinden köylüye satılacak. Doğrudan satış talep eden yurttaş, 6 ay içinde valiliğe başvuracak. Valilikteki komisyon değerlendirecek. Yurttaş idare mahkemesine dava açarsa satış işlemleri dava sonucunda verilecek karara kadar durdurulacak.

AKŞEHİR GÖLÜ İÇİN DÜZENLEME

Teklifte yer alan bir diğer maddeyle, Akşehir Gölü’nün kıyısındaki taşınmazlara yönelik düzenleme yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 Ocak 2019’da, gölün kıyı kenar çizgisini belirledi. Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde daha önce kıyı kenar çizgilerine göre kıyıda kalmış olan bazı yerler kıyının dışına çıkarıldı. Karar öncesinde kıyıda kaldığı belirlenen şahıslara ait tapu kayıtlarının iptali ve terkinine yönelik işlem yapılmıştı. Yeni belirlenen kıyı kenar çizgisine göre tapulu taşınmazların tapu kayıtları terkin edilemeyecek. Bu taşınmazlar hakkındaki tapu iptali ve tescil davaları düşecek. Kesinleşen davalarda da terkin işlemi yapılmayacak. Terkin edilen taşınmazlar ise 2 yıl içinde başvuru olması halinde iade edilecek. Ancak bunun için kişilerin açtıkları davalardan tüm yargılama giderlerini üstlenerek “kayıtsız ve şartsız olarak feragat etmeleri” gerekecek. Taşınmazlarına karşılık daha önce yer verilenlere iade yapılmayacak. Taşınmazı için bedel ya da mahkemece verilen kararlara göre tazminat ödenenler ise taşınmazları almak isterlerse aldıkları bedel ya da tazminatı yasal faiziyle birlikte geri ödeyecekler. Daha önce kadastro harici bırakılan taşınmazlar ise Hazine adına tescil edilecek ve kullanıcılarına kiralanacak.