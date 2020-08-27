72 yaşındaki yurttaş isyan etti: “Terörist arıyorlarsa memleketi satanlara baksınlar”

“Geçinemiyorum” diyen 72 yaşındaki yurttaş adeta isyan etti. AKP ve yöneticilerine tepki gösteren vatandaş, muhaliflerin “Terörist” olarak suçlanmasına “Terörist arıyorlarsa memleketi satanlara baksınlar” dedi. 2000 TL emekli maaşı aldığını söyleyen yaşlı adam, boş cebini göstererek “Ne şahlanması ekonomi battı battı” diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2020 Perşembe, 13:04
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