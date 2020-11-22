747 kişiye para cezası
İstanbul'da 21-22 Kasım sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da 21-22 Kasım sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldı. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım."
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