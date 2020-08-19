798 yaban hayvanı ücret karşılığı öldürülecek!

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:29

Ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın 'av turizmi' adı altında öldürülmesine tepkiler sürerken 2020-2021 sezonunda Türkiye genelindeki kotalar belli oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP), Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi. Bazı illerde tartışmalara yol açan ve bölge müdürlüklerinin partiler halinde gerçekleştirdiği ihalelerin mahkemeye taşındığı süreçte Türkiye genelinde yaban domuzları haricinde 798 yaban hayvanı için av izni çıktı.

1 Eylül 2020- 31 Mart 2021 tarihlerini kapsayan sezonda, uygulama talimatında avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu türleri bulunuyor. Buna göre 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca avlanabilecek. Ayrıca her avlak için avcı başına iki yaban domuzu avlama izni de bulunuyor. Av turizmi kapsamında izin almak kaydıyla yine kişi başına 2 yaban domuzu avlanabilecek. Yaban domuzu kotasının yüzleri bulması bekleniyor.

ESKİŞEHİR VE TUNCELİ’DE İPTAL OLDU

DKMP'ye bağlı bölge müdürlüklerince de avlaklar ve avlaklardaki sayılara göre partiler halinde ihalelerin birçoğu tamamlandı. İhale süreçlerinin önümüzdeki günlerde tamamıyla bitmesi bekleniyor. Bu ihalelerden toplam 31 kızıl geyik kotasının bulunduğu Eskişehir'deki 18 kızıl geyik için yapılan ihale için, Eskişehir İdare Mahkemesi'nce Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine, 'yürütmeyi durdurma' kararı verildi. Toplam 20 yaban keçisi kotasının bulunduğu Tunceli'de ise 17 yaban keçisi için yapılan ihale DKMP Genel Müdürlüğü'nce geri çekildi.