798 yaban hayvanı ücret karşılığı öldürülecek!
Ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın 'av turizmi' adı altında öldürülmesine tepkiler sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP), Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi.
Ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın 'av turizmi' adı
altında öldürülmesine tepkiler sürerken 2020-2021 sezonunda Türkiye genelindeki
kotalar belli oldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP),
Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av
Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler, kotalar,
ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi. Bazı illerde tartışmalara yol açan ve
bölge müdürlüklerinin partiler halinde gerçekleştirdiği ihalelerin mahkemeye
taşındığı süreçte Türkiye genelinde yaban domuzları haricinde 798 yaban hayvanı
için av izni çıktı.
1 Eylül 2020- 31 Mart 2021 tarihlerini kapsayan sezonda,
uygulama talimatında avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu,
ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik,
yaban keçisi, yaban domuzu türleri bulunuyor. Buna göre 398 erkek yaban keçisi,
25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban
keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89
kızıl geyik, 167 karaca avlanabilecek. Ayrıca her avlak için avcı başına iki
yaban domuzu avlama izni de bulunuyor. Av turizmi kapsamında izin almak kaydıyla
yine kişi başına 2 yaban domuzu avlanabilecek. Yaban domuzu kotasının yüzleri
bulması bekleniyor.
ESKİŞEHİR VE TUNCELİ’DE İPTAL OLDU
DKMP'ye bağlı bölge müdürlüklerince de avlaklar ve
avlaklardaki sayılara göre partiler halinde ihalelerin birçoğu tamamlandı.
İhale süreçlerinin önümüzdeki günlerde tamamıyla bitmesi bekleniyor. Bu
ihalelerden toplam 31 kızıl geyik kotasının bulunduğu Eskişehir'deki 18 kızıl
geyik için yapılan ihale için, Eskişehir İdare Mahkemesi'nce Eskişehir
Hayvanları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine, 'yürütmeyi durdurma' kararı
verildi. Toplam 20 yaban keçisi kotasının bulunduğu Tunceli'de ise 17 yaban
keçisi için yapılan ihale DKMP Genel Müdürlüğü'nce geri çekildi.
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