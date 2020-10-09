8 ayda 1.1 milyon işsiz

09 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2020 Eylül ayına ilişkin “Aylık İstatistik Bülteni”, istihdam sorununun ağırlaştığını ortaya koydu.

İŞKUR’a göre, işsizlik ödeneği almak için ilk 8 ayda başvuran işsiz sayısı 1 milyon 138 bin 725 kişiye ulaştı. Bu kişilerin 391 bin 977’si sık sık eleştirilen ağır çalışma günü ve prim şartlarını karşılayarak ödenek almaya hak kazandı.

Sadece ağustos ayında ise 72 bin 422 kişi başvururken, bu kişilerin ancak 25 bin 3’ü ödenek alabildi. Ayrıca salgın nedeniyle 17 Nisan’dan bu yana işçi çıkarma yasağına rağmen, mart sonuna göre başvuran işsiz sayısı 636 bin 529, ödenek alanlar 152 bin 242 kişi çoğaldı.

SERT DÜŞTÜ

İşverenlerin eleman talebini gösteren “açık iş” sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36.2 azalarak 120 bin 281’e düştü. Azalış oranı ağustos ayında yüzde 31.2 idi. İlk 9 aydaki açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.1 azalarak 1 milyon 85 bin 655’e indi.

Buna paralel olarak işe yerleştirilen kişi sayısı eylülde yüzde 50.1 azalarak 91 bin 130’a düştü. Aylık azalış oranı ağustosta yüzde 27.6 idi. Açık iş ilk 9 ayda da yüzde 44.5 azalarak 627 bin 78 kişiye geriledi.