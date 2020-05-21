8. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

21 Mayıs 2020 Perşembe, 17:51

2013’de verilmeye başlayan Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri, seçici kurulun yıl içinde izlediği ve en çok beğendiği sanatçı ve oyunların adlarını tiyatro tarihinin sayfalarına yazmak için verilmektedir.

Salgın hastalıktan ötürü tiyatroların salonlarının 13 Mart’ta kapatılması nedeniyle bu tarihten itibaren 30 Nisan’a dek görmeyi planladığımız oyunları izleyemedik. Önümüzde iki seçenek vardı, yeterli sayıda arkadaşımızın izlediği oyunları değerlendirmek ya da bu yılın ödüllerini iptal etmek. Şu sırada herbirinin büyük sıkıntı içinde olduğunu bildiğimiz tiyatrolarımıza bir soluk da biz verebilmek için önceki yıllardaki ödül sürecimizi uygulamaya karar verdik. Yeterince sayıda seçici kurul üyemizin izleyemediği oyunları, eğer oynanmayı sürdürürlerse gelecek yılın seçkisinde değerlendireceğiz.

Bu yıl, yeterli sayıda izlendiği kanısını taşıdığımız 58 oyunu 20 dalda değerlendirdik. Seçkide yer alan oyunların adları ve künyeleri grubun internet sitesinde görülebilir.

Yılın En İyi Oyunu Ödülü, Lynn Nottage’ın yazdığı, Tiyatro Pera’da Zeynep Özden’in çevirip yönettiği “Ter” adlı oyuna verilmiştir. Oyunda, 2000’li yıllarda ABD’de yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak ekonomik buhranların işçi sınıfına etkileri dile getirilmektedir.

Yılın En İyi Komedisi Ödülü ise, Molière’in yazdığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Tolga Yeter’in sahneye koyduğu “Hastalık Hastası”na verilmiştir.

En İyi Küçük Salon Oyunu Ödülü ise, Mihail Bulgakov’un yazıp Küçük Salon’da Emre Tandoğan’ın uyarlayıp yönettiği “Köpek Kalbi” ile Yakup Turğut’un yazıp, Voll Nokta’da Sultan Ertuğrul’un yönettiği “Estarabim” adlı oyunlar arasında paylaştırılmıştır.

Seçici kurul, 30 kişiden oluşan Ekin Yazın Dostları Seyircileri grubuna bu yıl 5 oyun önermiştir. Bu oyunlar grup tarafından toplu olarak izlendikten sonra sanatçılarla tartışılmıştır. Grup yıl sonunda bir değerlendirme yaparak Ekin Yazın Dostları Seyircileri Ödülü’nü Gestus’da Gökhan Erarslan’ın yazıp yönettiği “Orijinal Günahlar” adlı oyuna vermiştir.

Ödüller, kısıtlamalar kalktıktan sonra tarihi belirlenecek törende sahiplerine verilecek.

Kararlarımızın tiyatro dünyamıza katkısının olmasını diliyoruz.