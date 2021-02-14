8 ilde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

14 Şubat 2021 Pazar, 19:19

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime kademeli geçiş kapsamında Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları yarın açılacak. Ancak yurt genelindeki çeşitli bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilde yüz yüze eğitime ara verildi.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.

BURSA

Bursa Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi.

BALIKESİR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu.

EDİRNE

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

SAKARYA

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.