8 ilde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
Yurt genelindeki 8 ilde, kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime kademeli geçiş kapsamında Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları yarın açılacak. Ancak yurt genelindeki çeşitli bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilde yüz yüze eğitime ara verildi.
İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.
BURSA
Bursa Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi.
BALIKESİR
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu.
EDİRNE
Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.
Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.
SAKARYA
Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.
KASTAMONU
Kastamonu'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
- Laikliği hedef alan 'baş imam'ın nüfuzu nereden?
- İngiltere ve Almanya'dan Boğaziçi'ne destek
- Amaç anayasa yapmak mı Millet İttifakı’nı bozmak mı?
- Başkanlık sistemine destek azalıyor
- Savunma Bakanı Akar, açıkladı
- HDP'den 13 şehitle ilgili açıklama
- 2 milyar liralık ihalenin 'talihli'si tanıdık!
Video Haberler
- Aşı izdihamı kameraya böyle yansıdı
- Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı
- Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
- Laikliği hedef alan 'baş imam'ın nüfuzu nereden?
- İngiltere ve Almanya'dan Boğaziçi'ne destek
- Amaç anayasa yapmak mı Millet İttifakı’nı bozmak mı?
- Başkanlık sistemine destek azalıyor
- Savunma Bakanı Akar, açıkladı
- HDP'den 13 şehitle ilgili açıklama
- 2 milyar liralık ihalenin 'talihli'si tanıdık!