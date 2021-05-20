8. Multipl Skleroz Hasta Kampı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 12:19

Toplumlarda genel olarak az bilinen bir beyin ve omirilik hastalığı olan Multipl skleroz, kısa adıyla MS olarak da biliniyor. Hastalar güçsüzlük, görme kaybı, dengesizlik gibi şikayetler nedeniyle günlük işlerinde zorluklar yaşayabiliyorlar. Ayrıca ankisiyete, depresyon, yorgunluk, idrara sık gitme ve kaçırma gibi şikayetler de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileiyor. Türkiye'de yaklaşık 50 bin MS hastası olup orta karadeniz bölgesinde 8 bin civarında MS hastası bulunuyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Başkanı Karadeniz Multipl Skleroz Dernek Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, Samsun’da son 7 yıldır gerçekleştirdikleri ‘MS Kampı’ etkinliğinin mevcut Covid-19 pandemisi nedeni ile bu yıl geçen yılda da planladığı gibi çevrim içi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Terzi, şunarı kaydetti:

"Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ve Samsun’da alanında deneyimli eğitmenler ile son 7 yıldır gerçekleştirdiğmiz kamplardan elde ettiğimiz deneyim ile bu yıl ‘Online Multipl Skleroz Okulu’ projemiz 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Karadeniz Multipl Skleroz Derneği sosyal medya adresi üzerinden ve elekronik platformlardan gerçekleştirilmektedir. Bu alanda online planlanan proje kapsamında MS’de en güncel bilgilere ulaşma imkanı sağlanacaktır. Covid 19 pandemisi nedeni ile evde kalmanın oldukça önemli olduğu bu günlerde fizyoterapi, psikoterapi, beslenme, oyun ve müzik gibi farklı etkinliklerin yer alacağı canlı programlara yer verilecektir. Günlük programlar bir gün öncesinden sayfamızdan paylaşılacaktır. ‘Online Multipl Skleroz Okulu’ projesinin başta MS hastası ve yakınları olmak üzere tüm izleyenlere katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu proje sayesinde hastalar ve yakınları MS'i daha iyi öğrenebilecek ve MS ile olan yolculuklarında daha başarılı olacakları inancındayız. MS okulu projemizi hasta ve yakınlarının katılımı ile bundan sonraki yıllarda da pandemi izin verirse yüzyüze devam ettirme düşüncesindeyiz."