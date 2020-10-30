8 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) '8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi' açıklaması geldi

DHA
30 Ekim 2020 Cuma, 09:48
8 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den gelen açıklama şöyle;

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.


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