8 yıl sonra karar çıktı: "Mahir, Hüseyin, Ulaş" sloganına beraat

24 Kasım 2020 Salı, 15:46

2012 yılındaki 1 Mayıs gösterisinde "Mahir, Hüseyin, Ulaş... Kurtuluşa kadar savaş" diye slogan atan lise öğrencisi 8 yıllık davanın ardından beraat etti

2012 yılında Artvin'de bir lise öğrencisi olan E.T., valilik tarafında izin verilen 1 Mayıs eylemine katıldı.

Öğrenci Kolektifleri'ne ait bir pankart tutan 11. sınıf öğrencisi şimdiye kadar on binlerce kişi tarafından söylenen şu sloganı attı: “Mahir, Hüseyin Ulaş… Kurtuluşa kadar savaş.”

POLİS KAMERASI KAYITTA

Independent Türkçe’den Cihat Arpacaık’ın haberine E.T'nin, polis kamerasındaki kaydın 5. dakika 40. saniyesinde bu sloganı attıgˆı tespit edilmişti.

Dosya önce dönemin Erzurum Özel Yetkili Savcılığı'na ardından yine özel yetkili Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Yerel mahkemedeki dava 1 yıl sonra sona erdi. Mahkeme kararında "Mahir, Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş" şeklinde atılan sloganın şiddeti çağrıştırsa bile toplumda bilinen ve kalıplaşmış sözlerden biri olduğuna kanaat getirdi ve olaysız bir gösteride atılan bu sloganın ulusal güvenlik üzerindeki potansiyel tehlikesinin sınırlı olduğunu dile getirdi.

YEREL MAHKEME: BERAAT

Kararda, atılan sloganda isimler geçen isimlerin yer aldığı olayların tanığın doğumundan çok önce gerçekleştiğinden bahisle sloganın terör örgütü propagandası kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmederek beraat kararı verdi.

2013 yılında dosya Yargıtay'daydı. 3 yıl Yargıtay’da bekleyen beraat kararı, 2016'da bir karşı görüş yazısı ve oy çokluğuyla beraat kararını onandı.

Karşı görüş yazısında slogan içinde adı geçen Hüseyin Cevahir, Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı’nın THKP/C Devrimci Yol adlı örgütün silahlı üyeleri olduğu, bu isimlerin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldükleri ve atılan sloganın terör ve şiddeti teşvik ettiği söyleniyordu. Yazıyı yazan daire üyesine göre sloganı atan lise öğrencisi, terörü desteklediğini belli etmişti. Bu karara rağmen dosya kapanmamıştı.

SAVCI DOSYAYI YARGITAY CEZA GENEL KURULU'NA TAŞIDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı yıl içinde dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na götürdü.

Başsavcılığın yazısında, tanığın bu sloganı attığının bariz olduğu ifade edilerek şunlar söylendi:

“Halen terör yöntemlerini uygulamasa da bas¸langıçtaki felsefelerini devam ettiren bu örgütlerin terör yöntemlerini açıkça reddetmemis¸ olmalarına, sloganların s¸iddeti tes¸vik ve tasvip eder mahiyette olmasına göre sanıgˆa atılı silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçunun yasal unsurlarının olus¸tugˆu düs¸ünceleriyle itiraz kanun yoluna başvurulmuştur.”

Dosya nihayet son noktanın konulacağı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndaydı. Kurul dosyayı bu yıl gündemine aldı ve en baştan incelemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda ise uzun bir gerekçeyle kararını açıkladı.

''İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ''

Kararda, yürüyüşe Artvin Valiligˆi tarafından izin verildiği hatırlatılarak, "Sanıgˆın terör örgütünün üyesi veya destekçisi oldugˆunu belli edecek s¸ekilde slogan atsa da yürüyüs¸ün olaysız s¸ekilde sona ermesi, ifadenin gerek içerigˆi gerekse açıklandıgˆı ortam gözetildigˆinde ifade özgürlügˆü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" belirtildi.

Kurulun kararıyla 8 yıllık slogan davası sona erdi. 17 yaşında bu slogan nedeniyle sanık sandalyesine oturan E.T ise 25 yaşında beraat etti.