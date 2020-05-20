800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilave vergi getirilen ürünler arasında iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı demir-çelik ürünleri, kontak lens, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, yarı mamul deri ürünler ile bazı otomobil yedek parçaları yer alıyor.
İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.
Kararın, Covid-19 salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.
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