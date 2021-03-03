81 yaşındaki adam bankta yaşamına son verdi

03 Mart 2021 Çarşamba, 14:02

Üsküdar'da bankta oturan 81 yaşındaki Elmas Erdal Özakıncı yanında getirdiği silah ile başına ateş etti. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özakıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cenazenin götürülmesinin ardından geriye kalan kanlı baston polis ekipleri tarafından alındı.

Görgü tanığı Eser Kaygı, "Silah sesi duyduk, yaşlı amca bir anda yere düştü. Silahla başından intihar etmiş" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı