8299 TL fiyatlı PS5'in Türkiye satışlarında stoklar tükendi!

22 Ekim 2020 Perşembe, 13:26

Konsol dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Sony merakla beklenen PlayStation 5'i ülkemizde de ön siparişe sundu. Hatırlanacağı üzere PS5'in Avrupa fiyatı 499 euro olarak açıklanmıştı.

PlayStation Türkiye, geçtiğimiz günlerde yeni nesil konsolunun ülkemizdeki fiyatının 8299 TL olacağını açıklamıştı.

PS5'in bazı e-ticaret sitelerinden ön siparişe sunulmasının hemen ardından ise stokların tükendiği bilgisi paylaşıldı.