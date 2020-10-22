8299 TL fiyatlı PS5'in Türkiye satışlarında stoklar tükendi!

Sony'nin yeni nesil konsolu PS5 Türkiye'de ön siparişe açıldı. Konsolun stokları anında tükendi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2020 Perşembe, 13:26
8299 TL fiyatlı PS5'in Türkiye satışlarında stoklar tükendi!
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Konsol dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Sony merakla beklenen PlayStation 5'i ülkemizde de ön siparişe sundu. Hatırlanacağı üzere PS5'in Avrupa fiyatı 499 euro olarak açıklanmıştı. 

PlayStation Türkiye, geçtiğimiz günlerde yeni nesil konsolunun ülkemizdeki fiyatının 8299 TL olacağını açıklamıştı. 

PS5'in bazı e-ticaret sitelerinden ön siparişe sunulmasının hemen ardından ise stokların tükendiği bilgisi paylaşıldı.


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