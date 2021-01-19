90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı
Huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 81 ilde 90 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına evlerinde başlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanacağını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandı. Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, 95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz’a aşıları yine evlerinde uygulandı. Önce sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlara, daha sonra aşıları uygulandı. Uygulama sonrasında da en az yarım saat gözetim altında tutuldular. Yurtseven, Tura ve Buyraz, sağlık ekiplerinin evlerine gelerek aşı yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
SON 6 AYDA KORONAVİRÜS GEÇİRENLER AŞILANMAYACAK
90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Covid-19 geçirenlere ise aşı uygulanmayacak. Ülke genelinde bu yaş grubuna evde yapılacak aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.
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