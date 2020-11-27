90 yaşındaki parkinson hastasının her gün baktığı boş duvar, manzara resmi ile renklendi

27 Kasım 2020 Cuma, 15:15

Nuri Oğhan

Nuri Oğhan, İstanbul Beşiktaş'taki Dikilitaş mahallesinde yaşayan bir parkinson hastası.

Kızı Şehriban Oğhan ile birlikte yaşayan 90 yaşındaki Nuri Oğhan, hastalığına bağlı olarak tüm gününü pencere önündeki bir yatakta geçiriyor.

Pencereden gördüğü tek manzara ise karşı kaldırımda bulunan boş bir duvar.

'SİZ BU DUVARA BAKMAK İSTER MİSİNİZ UYANDIĞINIZDA?'

Oğhan'ın kızı Şehriban Hanım, babasının hayatını şu ifadelerle anlatıyor:

"Aslında hayatı, baktığı pencerenin arkasında şekilleniyor maalesef. Bir sabah baktığı duvara ben de baktım ve hiç hoşuma gitmedi."

Babasının tüm gün gördüğü tek manzaranın boş bir duvar olmasından rahatsızlık duyan Şehriban Oğhan, Beşiktaş Belediyesi'ne bir dilekçe yazıyor ve süreci şöyle aktarıyor:

"Hemen belediyeye bir dilekçe yazdım. 'Siz bu duvara bakmak ister misiniz uyandığınızda?' diye. Beşiktaş Belediyesi'nden hemen bir yanıt geldi. Duvarı nasıl şekillendirebileceğimizi birlikte değerlendirdik. Ve Kardelen Hanım'la irtibat kurarak oraya bir duvar resmi yaptırmaya karar verdik. Beşiktaş Belediyesi lojistik destek sağladı. Boya, fırça vesaire. Kardelen Hanım da gönüllü olarak resmi yapmaya talip oldu. Ve ortaya bu şaheser çıktı."

'HER GÜZEL ŞEYİN ALTINDA EMPATİ YATAR'

Ressam Kardelen Selimoğlu, Nuri Oğhan'ın her gün baktığı boş duvarı gönüllü olarak renklendirdi ve şunları söyledi:

"Düşünün ki doksan yaşındasınız. Bütün dünyanız sadece bir pencereden dışarıya bakmak ve dışarıya baktığınızda gördüğünüz tek şey bu soğuk betonlar. Hanımefendi böyle bir empati kurarak bana ulaştı. Bana durumu anlattığı zaman, dediğim gibi her güzel şeyin altında empati yatar, amcamızın yerine kendimi koyduğum zaman, acaba dışarıya baktığımda bana nefes aldırabilecek bir doğayı izlemek mi yoksa soğuk, bomboş duvarları izlemek mi diye hepimiz düşündüğümüzde zaten hepimiz böyle nefes aldıran bir manzara görmek isteriz."

Ressam Selimoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

"Tabii sanat ve sanatçıya her zaman değer veren ve destek olan Beşiktaş Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şehriban Hanım'ın empati duygusu, Beşiktaş Belediyesi'nin duyarlılığı ve benim emeğim diyeceğim, üçümüz birleşerek böyle çok güzel bir projeye imza attık."

'TÜM KOMŞULARIMIZ İÇİN, İYİLEŞTİRMEK İÇİN'

Nuri Oğhan için yapılan çizim çalışmasını Twitter hesabından paylaşan Beşiktan Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş’ta hayatı tüm komşularımız için iyileştirmek için yola çıktık. 90 yaşındaki komşumuz Nuri Oğhan’ın manzarasını değerli sanatçımız Kardelen Selimoğlu’nun emeğiyle güzelleştirdik."