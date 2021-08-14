91 yaşında koronavirüsü atlattı, çağrıda bulundu
Kayseri'de yeni tip koronavirüsü (Covid-19) atlattıktan sonra aşı olan 91 yaşındaki Seyit Mehmet İn, aşı çağrısında bulundu.
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ''Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı haritasında mavi kategoriye geçiş için sağlık ekipleri özverili çalışmalarını sürdürüyor'' denildi.
Felahiye ilçesi Büyük Toraman Mahallesi'nde aşılama yapan ikna ekipleri, 91 yaşındaki İn'in evine gitti. Aşı ikna ekibinden Felahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alpay Onuk ve Hastane Müdürü Murat Altıntop, İn ile bir süre konuştuktan sonra ikna ederek aşısını yaptı.
'BEN DE AŞIMI OLDUM'
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden İn, Covid,19'a yakalanmadan önce ekiplerin kendisini ikna etmek için geldiklerini ama kabul etmediğini belirterek, "Daha sonra hastalığa yakalandım. Hastanede tedavi olduktan sonra çıktım. Aşımı yaptırmam için sağlıkçılarımız Allah razı olsun tekrar kapımı çaldılar. Ben de aşımı oldum. Devletimiz var olsun. Ayağıma kadar gelip aşımı yaptılar. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
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