94. Gazi Koşusu’nu Call To Victory kazandı

30 Ağustos 2020 Pazar, 17:30

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve 94. gerçekleştirilen dev klasik Gazi Koşusu’nu Ayşegül Kurtel’in sahibi olduğu Call to Victory, jokey Ahmet Çelik’le kazandı.Yarışı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte takip etti. Ayrıca Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de Velifendi'deydi.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 6. KEZ

Jokey Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu ‘Renk’, 90. Gazi Koşusu'nu ‘Graystorm’ ve 91. Gazi Koşusu'nu ‘Piano Sonata’ ve 92. Gazi Koşusu'nu ‘Hep Beraber’ ve 93. Gazi Koşusu'nu ‘The Last Romance’ adlı safkan ile üst üste 5 kez kazandı. Çelik 30 Ağustos’ta koşulan 94. Gazi Koşusu’nu da Call To Victory ile kazanarak elindeki rekoru geliştirmeyi başardı.



