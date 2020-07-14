9'da 9 yaptı şampiyonluğunu ilan edecek!
İspanya La Liga 36. hafta karşılaşmasında Granada'ya konuk olan lider Real Madrid, ligin bitimine 2 hafta kala 2-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik bir virajı geçti.
İspanya La Liga 36. hafta karşılaşmasında Granada'ya konuk olan lider Real Madrid, ligin bitimine 2 hafta kala 2-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik bir virajı geçti. Madrid 2 gün sonra oynayacağı Villarreal maçını kazanması halinde şampiyon olacak.
İspanya La Liga’da şampiyonluğa yürüyen Real Madrid, 36. hafta karşılaşmasında Granada deplasmanında hata yapmadı ve mücadeleyi 2-1 galibiyetle tamamlayarak ligde üst üste 9. galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Ferland Mendy’nin golüyle 1-0 öne geçen Madrid, 16. dakikada Karim Benzema ile skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Ev sahibi Granada 50. dakikada Darwin Marcano ile skoru 2-1’e getirse de alan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı.
Real Madrid bu sonuçla puanını 83 yaparken ikinci sıradaki Barcelona ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Başkent ekibi 2 gün sonra Villarreal’i mağlup etmesi halinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.
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