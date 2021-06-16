A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2021 kadrosu açıklandı
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği ve yarın başlayacak FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başantrenörlüğünü Ceyhun Yıldızoğlu'nun yaptığı milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Melis Gülcan, Esra Ural Topuz (Bellona Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar Ökten (BOTAŞ), Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Öznur Kablo), Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan (Galatasaray), İnci Güçlü (İzmit Belediyespor), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor).
Fransa'nın Strazburg kentinde maçlarını yapacak milli takım, şampiyonadaki ilk karşılaşmasında yarın TSİ 19.00'da Slovenya ile karşılaşacak.
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