A Milli Takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs aşısı oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan A Milli Takım'da futbolcular ve teknik heyet koronavirüs aşısı yaptırdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan A Milli Takım'da futbolcular ve teknik heyet koronavirüs aşısı yaptırdı.
EURO 2020 öncesinde Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de kamp çalışmalarına başlayan A Milli Takım, teknik heyet ve oyuncular Covid-19 aşısı yaptırdı. Serik Devlet Hastanesi'ne gelen futbolculardan; Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Umut Meraş ile teknik heyetten oluşan 11 kişilik kafile 2'nci doz Alman Biontech aşılarını yaptırdı. Kafilenin dışında 2 gün önce de Cengiz Ünder'in hastaneye gelerek aşısını yaptırdığı öğrenildi.
A Milli Takım kafilesini Serik Devlet Hastanesi'nde Başhekim Hüsnü Yusuf Kara karşılayarak, yardımcı oldu. Hastaneye toplu olarak gelen kafile aşı sonrası araçlara binerek kamp yaptıkları otele döndü.
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