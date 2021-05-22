A Milli Takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs aşısı oldu

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:45

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan A Milli Takım'da futbolcular ve teknik heyet koronavirüs aşısı yaptırdı.

EURO 2020 öncesinde Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de kamp çalışmalarına başlayan A Milli Takım, teknik heyet ve oyuncular Covid-19 aşısı yaptırdı. Serik Devlet Hastanesi'ne gelen futbolculardan; Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Umut Meraş ile teknik heyetten oluşan 11 kişilik kafile 2'nci doz Alman Biontech aşılarını yaptırdı. Kafilenin dışında 2 gün önce de Cengiz Ünder'in hastaneye gelerek aşısını yaptırdığı öğrenildi.

A Milli Takım kafilesini Serik Devlet Hastanesi'nde Başhekim Hüsnü Yusuf Kara karşılayarak, yardımcı oldu. Hastaneye toplu olarak gelen kafile aşı sonrası araçlara binerek kamp yaptıkları otele döndü.



