A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu A Spor'da Romanlar hakkında skandal ırkçı ifadeler kullandı.
Sivasspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica maç sonrası sözleşmesiyle ilgili tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuştu. "Benim paranın peşinde koştuğum söyleniyor. Paranın peşinde olsaydım çok başka yerde olurdum" diyen Sumudica, "Size maaş indirimi teklifi gelse kabul eder miydiniz? Eşimi arayacağım ve bana para göndermesini söyleyeceğim" demişti.
Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Sumudica'ya 1,2 milyon euro ödüyoruz ama şu an primlerle 1 milyon 900 bin euro istiyor. Fatih Terim de dahil bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor?" cevabını vermişti.
ERMAN TOROĞLU'NDAN "ÇİNGENE" BENZETMESİ
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu ise A Spor'da tepki çekecek bir yorumda bulundu.
Sumudica'nın sözlerini eleştiren Toroğlu, "O teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyle çingenelik olur mu ya, çingenelik..." derken, "Affedersin, çingenelik bu" dedi. "Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor" diyen Toroğlu, "Ne bileyim abi, ne diyeyim, dilenci mi diyeyim ya, dilenci diyeyim" dedi.
Toroğlu ayrıca, "Romanlardan özür dilerim de, çok severim onları ayrıca da... Ben benzetmeyi başka yerden yaptım" diye ekledi.
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