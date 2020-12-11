AB Borrell’a yetki verdi: Türkiye’ye yaptırımları genişletin

11 Aralık 2020 Cuma, 15:15

AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırım kararı alındı. Gece geç saatlere süren toplantının kararı Avrupa Konseyi sözcüsü tarafından duyuruldu. Kararda Türkiye, Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik “yasadışı ve saldırgan” eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Clément Beaune, Twitter hesabından "Avrupa Konseyi, Türkiye'nin 'tek taraflı eylemleri ve provokasyonları' karşısında yaptırımları kabul etti" dedi.

Avrupalı bir diplomat yaptığı açıklamada, "Karar verilen tedbirler bireysel yaptırımlar olacak ve Türkiye eylemlerini sürdürürse ek tedbirler alınabilir" dedi. Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi’nde kabul edilen sonuçlara göre, önümüzdeki haftalarda bir isim listesi hazırlanacak ve üye devletlerin onayına sunulacak.

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Avrupalı liderler ayrıca, Avrupa Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’ın "durumun gelişimi hakkında Mart 2021'e kadar rapor vermesi" ve ardından gerekirse uzatmayı teklif etmesini istedi. Ayrıca, yeni isimler veya yeni işletmeler üzerindeki yaptırımların genişletilmesi için yetki verdi.