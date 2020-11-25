AB, Covid-19 aşısının kullanımı için tarih verdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yıl bitmeden yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına başlanabileceğini açıkladı.
Von der Leyen, sosyal medya hesabından, "Tünelin ucunda ışık göründü. İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce aşılanabilir" paylaşımında bulundu.
AB üyesi ülkelerin aşının dağıtımına yönelik hazırlıkları tamamlamaları gerektiğine işaret eden Von der Leyen, aşının salgından "çıkış bileti" olduğunu ifade etti.
Von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Her şey sorunsuz bir şekilde ilerlerse, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aralık ayının ikinci yarısında BionTech ve Moderna aşılarına şartlı pazarlama izni verebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.
EMA Başkanı Emer Cooke de Covid-19 aşıları konusunda Noel öncesinde olumlu görüş verebileceklerini açıklamıştı.
EMA HAKKINDA
AB'nin "ilaç düzenleyicisi" olarak bilinen EMA, birlik genelinde insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını düzenliyor. Ürünün güvenilirliğini ve etkisini denetleyen ajans aynı zamanda ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor. 1995 yılında kurulan ajans herhangi bir ilacın ruhsatının iptal edilmesi için tavsiyede bulunabiliyor.
AB AŞI ANLAŞMALARI
Öte yandan, AB, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Tunceli’de tarikat tehlikesi
Video Haberler
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
- Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Tunceli’de tarikat tehlikesi