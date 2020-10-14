AB denetimi sıkılaştırdı: Bu ilaçları kullanmayın

14 Ekim 2020 Çarşamba, 19:09

AB'nin zirai ilaç kalıntısına yönelik yasak listesini genişletmesi üzerine Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, hazırladıkları afişlerle üreticileri uyardıklarını bildirdi.

Üreticilere afişlerle yapılan uyarılar şöyle:

“Değerli üreticilerimiz; yıllar boyunca tek pazara bağlı kalmanın zararlarını ve farklı pazarlara erişme faydalarını erişebilmenin faydalarını hep birlikte yaşıyoruz. Bu bağlamda; AB pazarında karşımıza sıkça çıkan ‘kalıntı’ konusuna dikkat çekmek istiyoruz.

AB pazarına girişimizi engelleyen zirai ilaç kalıntı listesi şöyledir: Lufenuron/ Esfevalerate, Buprofezin, Fenbutatin Oxid, Chlorpyrifos ethyl / Chlorpyrifos methyl, Emamectin Benzoate, Bifenthrin, Thiacloprid, Kresoxim Methyl, Carbendazim, Iprodion, Cyfluthria, Dimethoate ve Ametecra Jin.

İçerisinde bu kimyasalları barındıran pek çok farklı ürün olabilir. Lütfen bu kimyasalların olduğu hiçbir ilacı kullanmamaya özen gösterin. AB’de bu kimyasallar yasaktır. Unutmayın; pazarları kazanmak yıllar, kaybetmek saniyeler sürebilir”

ÜRETİCİ OLAYIN FARKINDA

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir de yeni pazar arayışının önemini kavrayan üreticinin bu uyarıları dikkate alındığını belirterek, “Tarımsal üretimin önemi koronavirüs salgınıyla daha iyi anlaşıldı. İşte tam bu dönemde ‘tarım ilaçları’ da yeniden gündem oldu. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlarda özellikle analizde kabul edilen kimyasalların miktarı azaltıldı. Kabul edilmeyen kimyasal sayısını çoğalttılar. Bu nedenle daha dikkatli olmaya çalışıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ ANALİZLER KABUL GÖRMÜYOR

Ancak diğer yandan analiz sıkıntısı yaşandığını da ifade eden Demir, Türkiye’nin akredite laboratuarlara sahip olmasına rağmen analizlerin kabul edilmediğini, bu sorunun çözümü için siyasilerin devreye girmesini istediklerini dile getirdi.