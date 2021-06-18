AB Google rekabet soruşturması hazırlığında
Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) antitröst kurumları Google'ın dijital reklam uygulamaları hakkında bu yıl içerisinde soruşturma açmaya hazırlandığı belirtildi.
Avrupa Birliği'nin antitröst kurumları Google'ın dijital reklam uygulamaları dolayısıyla Alphabet hakkında resmi soruşturma açmaya hazırlanıyor.
Reuters'a bilgi veren kaynaklar, soruşturmanın bu sene içerisinde açılacağını dile getiriyorlar.
Avrupa Komisyonu'nun böyle bir soruşturma yürütmesi geçtiğimiz sene internet reklamlarından 147 milyar dolar gelir elde eden Google açısından büyük bir tehdit oluşturabilir.
YÜZDE 16'SI SİTELERDEKİ REKLAMLARDAN GELİYOR
Google aramaları, Youtube ve Gmail gibi Google'ın kendi sitelerinde gösterdiği reklamlar satış ve kârın en büyük dilimini oluşturuyor. Gelirin yaklaşık yüzde 16'lık dilimi ise başka sitelerde gösterilen ancak Google'ın teknolojisinin kullanıldığı reklamlardan geldi.
Haberde, Avrupa Komisyonu'nun ve Google'ın sorulara yanıt vermediği de belirtildi.
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