06 Mayıs 2021 Perşembe, 11:36

AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Komiser Johansson, ziyareti çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından kabul edilecek, Sayın Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızla görüşecektir. Ziyaret sırasında, Türkiye ile AB arasında göç alanındaki işbirliği ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere, 18 Mart Mutabakatının tüm yönleri ele alınacaktır" denildi.