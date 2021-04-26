Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya dava

26 Nisan 2021 Pazartesi, 15:33

Avrupa Komisyonu, Covid-19 aşılarının tedarikine ilişkin sözleşmesine uymadığı ve zamanında teslimat sağlamak için 'güvenilir' bir plana sahip olmadığı için AstraZeneca hakkında dava açtığını duyurdu.

Komisyon sözcüsü Stefan De Keersmaecker, "Geçen Cuma AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlatıldı" dedi.

İRLANDA AÇIKLAMIŞTI

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnely, geçen hafta İsveç merkezli firmanın nisan, mayıs ve haziranda aşı tedarikinde ve sözleşme maddelerini yerine getirmedeki başarısızlığı nedeniyle AB'nin AstraZeneca'ya dava açtığını açıklamış ancak AB, konu hakkında bir duyuru yayımlamamıştı.

Norveç Sağlık Bakanı Bent Hoie ise önceki gün yaptığı açıklamada, ilk dozu AstraZeneca koronavirüs aşısı olanlara, ikinci doz olarak Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı uygulanacağını açıklamıştı.