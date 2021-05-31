AB ile ABD arasında casusluk çatlağı, Fransa'dan sert tepki

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:51

Fransa Devlet Bakanı Clement Beaune, France Info ile röportajında konuya ilişkin olarak, "İddialar son derece ciddi. AB'deki ortaklarımız Danimarkalıların, Amerikan servisleriyle işbirliği halinde böylesi bir hata yapıp yapmadıklarını doğrulamalıyız... Ve ardından ABD'nin (Avrupalı) politikacıları dinlemeye yönelik casusluk faaliyeti yürütüp yürütmediğini anlamalıyız" dedi.

"SEVİMLİ AYICIKLAR DÜNYASINDA YAŞAMIYORUZ"

İddiaların ıspatlanması halinde ABD ile işbirliği açısından yeni sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Beaune ayrıca, "Sevimli Ayıcıklar dünyasında yaşamıyoruz, bu nedenle bu tür davranışlar maalesef olabiliyor ve bunu doğrulayacağız. Müttefikler arasında güven ve asgari bir işbirliği olmalı" dedi.

Reuters'e göre, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen iddiaları "spekülasyon" olarak adlandırdı ve yorum yapmayı reddetti. Danimarka İstihbarat Servisi ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü de (DNI) konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

"DANİMARKA ALT YAPISI KULLANILDI"

Açıklama, ABD Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın, 2012-2014 yılları arasında Danimarka'nın da yardımıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de dahil olmak üzere birçok Avrupalı ??politikacıyı yasa dışı bir biçimde dinlediğine yönelik iddiaların basına yansımasından bir gün sonra geldi

Danimarkalı kamu yayıncısı Danmarks Radio'ya göre, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA); Almanya, İsveç, Norveç ve Fransa'daki yetkilileri dinlemek için Danimarka'ya ait telekomünikasyon kablolarını kullandı.

Danimarka askeri istihbarat servislerinin de bu operasyonda ABD'ye yardım ettiği iddia ediliyor.