AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması fiyatı gizli şekilde yayınlandı
Avrupa Birliği (AB) ile Covid-19 aşısı üreten AstraZeneca şirketi arasındaki ön alım anlaşmasında şirketin tedarikte "elinden gelen çabayı" göstereceği ve İngiltere'deki tesislerde de üretim yapacağı belirtildi.
AB Komisyonu ve ilaç şirketi AstraZeneca arasında yaşanan tedarik sorununun ardından taraflar, 27 Ağustos tarihinde imzaladıkları sözleşmenin fiyat, üretim miktarları ve teslimat tarihleri gibi kısımlarını "karartılmış" şekilde yayımladı.
Sözleşmede, AstraZeneca'nın AB'ye geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz ile birlikte opsiyonlu olarak 100 milyon doz sağlamak üzere elinden gelen çabayı göstereceği kaydedildi.
ELİNDEN GELEN ÇABA İFADESİ
Toplam 15 farklı yerde "elinden gelen çaba" ifadesi yer alan sözleşmede, elinden gelen çaba tanımı AstraZeneca ile benzer boyuta, altyapıya ve kaynaklara sahip işletmelerin aşı geliştirme ve üretimindeki yükümlülüklerine benzer seviyede anlamı taşıdığı belirtildi.
Sözleşmede, AstraZeneca firmasının aşı üretimini AB ile birlikte İngiltere'deki tesislerinde yapacağına dikkat çekildi.
AB'nin aşı çalışmaları ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi için AstraZeneca firmasına 336 milyon avro ön ödeme yapacağı da sözleşmede yer aldı.
AŞI GERİLİMİ
AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Covid-19 aşısının bu hafta beklenen AB onayı sonrasında AB ülkelerine dağıtımının başlaması bekleniyordu. Ancak AstraZeneca'nın hafta başında AB'ye yılın ilk çeyreği için tedariki yüzde 60 eksik yapacağı açıklandı. AB tarafı ise kesintinin daha fazla olacağını belirtiyor. AB'nin 100 milyon doz beklerken bunun dörtte birini alabileceği ifade ediliyor.
AB, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın eksik teslimatına tepki göstererek yükümlülüklerine uymasını istiyor.
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