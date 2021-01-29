AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması fiyatı gizli şekilde yayınlandı

29 Ocak 2021 Cuma, 16:41

AB Komisyonu ve ilaç şirketi AstraZeneca arasında yaşanan tedarik sorununun ardından taraflar, 27 Ağustos tarihinde imzaladıkları sözleşmenin fiyat, üretim miktarları ve teslimat tarihleri gibi kısımlarını "karartılmış" şekilde yayımladı.

Sözleşmede, AstraZeneca'nın AB'ye geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz ile birlikte opsiyonlu olarak 100 milyon doz sağlamak üzere elinden gelen çabayı göstereceği kaydedildi.

ELİNDEN GELEN ÇABA İFADESİ

Toplam 15 farklı yerde "elinden gelen çaba" ifadesi yer alan sözleşmede, elinden gelen çaba tanımı AstraZeneca ile benzer boyuta, altyapıya ve kaynaklara sahip işletmelerin aşı geliştirme ve üretimindeki yükümlülüklerine benzer seviyede anlamı taşıdığı belirtildi.

Sözleşmede, AstraZeneca firmasının aşı üretimini AB ile birlikte İngiltere'deki tesislerinde yapacağına dikkat çekildi.

AB'nin aşı çalışmaları ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi için AstraZeneca firmasına 336 milyon avro ön ödeme yapacağı da sözleşmede yer aldı.

AŞI GERİLİMİ

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Covid-19 aşısının bu hafta beklenen AB onayı sonrasında AB ülkelerine dağıtımının başlaması bekleniyordu. Ancak AstraZeneca'nın hafta başında AB'ye yılın ilk çeyreği için tedariki yüzde 60 eksik yapacağı açıklandı. AB tarafı ise kesintinin daha fazla olacağını belirtiyor. AB'nin 100 milyon doz beklerken bunun dörtte birini alabileceği ifade ediliyor.

AB, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın eksik teslimatına tepki göstererek yükümlülüklerine uymasını istiyor.



