AB kurtarma paketinde uzlaştı

21 Temmuz 2020 Salı, 07:48

Avrupa Birliği (AB) liderleri, üye ülkelerin ekonomilerini desteklemek için 750 milyar euroluk (860 milyar dolar) ortak tahvil arzını öngören teşvik paketi konusunda anlaşmaya vardı.

Zirve başkanı Charles Michel, "Bu anlaşma Avrupa'nın harekete geçme gücü olduğuna dair somut bir sinyal veriyor. Bu paradan çok daha fazlası. İşçiler ve aileler, işleri, sağlıkları ve refahları hakkında. Bu anlaşmanın Avrupa yolculuğunda çok önemli bir an olarak görüleceğine inanıyorum, ama aynı zamanda bizim geleceğimiz için" dedi.