AB Liderler Zirvesi, salgındaki artış nedeniyle video konferansla yapılacak
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 25-26 Mart'ta yüz yüze yapılması planlanan zirve toplantısının, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınındaki artış nedeniyle video konferansla düzenlenmesine karar verildi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda Covid-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı.
AB Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, Covid-19 salgını ve aşılamalar, ekonomi politikaları gibi konular ele alınacak.
Avrupa ülkelerinin çoğunda Covid-19 vakalarında son günlerde görülen artış dolayısıyla üçüncü dalganın gelebileceği endişesi dile getiriliyor.
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