AB Liderler Zirvesi, salgındaki artış nedeniyle video konferansla yapılacak

21 Mart 2021 Pazar, 12:33

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda Covid-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı.

AB Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, Covid-19 salgını ve aşılamalar, ekonomi politikaları gibi konular ele alınacak.

Avrupa ülkelerinin çoğunda Covid-19 vakalarında son günlerde görülen artış dolayısıyla üçüncü dalganın gelebileceği endişesi dile getiriliyor.