AB liderleri bütçe ve kurtarma programında uzlaşamadı
Avrupa Birliği liderleri, küresel salgınla mücadele ve ekonomik kurtarma programını görüşmek üzere bir araya geldi. Saatler süren görüşmede kurtarma programı konusunda uzlaşma sağlanamadı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, toplam 1,8 milyar euroluk 2021-2027 yılları bütçesi ve koronavirüsün ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı konusunda uzlaşı sağlayamadı.
Macaristan ve Polonya'nın oy birliği gereken gelecekteki bütçe ve kurtarma paketini AB fonlarını hukukun üstünlüğü şartına bağlayan mekanizma nedeniyle veto etmesinin ardından Michel, üye ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini, paketin Avrupa'nın ekonomik toparlanması için şart olduğunu söyledi.
Michel, "Üye ülkelerin büyük çoğunluğu masadaki anlaşmayı kabul ederken bazıları buna destek veremeyeceklerini belirtti. Herkesin kabul edebileceği bir çözüm bulma çabalarını sürdüreceğiz" diye konuştu.
AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL: DURUM CİDDİ
Bütçe ve kurtarma programındaki "hukukun üstünlüğü şartı mekanizması" hakkında ikili görüşmeler yapacağını anlatan Michel, durumun çok ciddi olduğunu ama gelecek günlerde yoğun biçimde çalışarak ilerleme sağlamayı hedeflediğini ifade etti.
AB KOMİSYONU BAŞKANI: PAKETİN TAMAMINA İHTİYACIMIZ VAR
Von der Leyen de toplantıda gelecekteki bütçe, kurtarma programı ve hukukun üstünlüğü mekanizmasının görüşüldüğünü anımsatarak, "Paketin tamamına ihtiyacımız var. Konsey ve Avrupa Parlamentosu bu konuda uzlaştı. Bu konuda ilerlememiz gerekiyor" dedi.
AB Dönem Başkanı Almanya'nın bir çözüm bulmak üzere görüşmeler yaptığını anlatan Von der Leyen, salgın nedeniyle halkın ve şirketlerin acil biçimde mali destek beklediğini söyledi.
Von der Leyen, "Şimdi müzakere ederek çözüm bulmaya çalışacağız. Avrupa pek çok kritik durumda çözüm bulup ilerlemiştir" diye konuştu.
COVİD-19 AŞISINA İZİN HAZIRLIĞI
Toplantıda salgınla mücadele ve Covid-19 aşı çalışmaları gibi konuların da ele alındığını anlatan Von der Leyen, "Her şey sorunsuz bir şekilde ilerlerse, Avrupa İlaç Ajansı aralık ayının ikinci yarısında BionTech ve Moderna aşılarına şartlı pazarlama izni verebilir" diye konuştu.
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