AB liderleri ile Erdoğan bir araya geldi: Charles Michel’den ilk açıklama

06 Nisan 2021 Salı, 15:19

AB yetkilileri ile AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme gerçekleştiriyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Michel, "Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği üzerine görüşeceğiz. Daha yapıcı bir gündem inşa edebilmek için gerilimin sürekli olarak azalması gerekli" ifadelerini kullandı.

YENİ KARARLAR AÇIKLANMASI BEKLENMİYOR

Görüşme sonunda Türkiye-AB ilişkileri açısından yeni kararların açıklanması beklenmiyor ancak 25 Mart'ta AB Konseyi tarafından duyurulan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve göç mutabakatının yenilenmesi konularında daha somut ifadelerin kullanılması öngörülüyor.

KAYGILAR GÜNDEME GELEBİLİR

AB, son dönemde Türkiye ile ilişkilerinde insan hakları ve demokratikleşme konularında yaşanan olumsuz gelişmeleri diyaloğa engel teşkil etmeyecek bir mesafeyle değerlendiriyordu. Ancak hem artan eleştiriler hem de son dönemde arka arkaya yaşanan olumsuz gelişmeler, Brüksel kaynaklı kaygıların yeniden AB bildirisinde ifade edilmesine yol açtı.

Bunların başında HDP'nin kapatılması için başlatılan yargı süreci ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinmesi geliyor. Michel ve Leyen'in AB'nin bu yöndeki kaygılarını ve eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluklarının devam etmesinden duyulan rahatsızlığı dile getirecekleri kaydediliyor.