AB: Oxford-AstraZeneca aşısındaki gecikmeden memnun değiliz

23 Ocak 2021 Cumartesi, 10:48

Kyriakides, sosyal medya hesabından, AB üyesi ülke temsilcileri ile aşı stratejisi konusunda komite toplantısı yaptıklarını açıkladı.

AstraZeneca temsilcilerinin yılın ilk çeyreğinde AB’ye aşı teslimatlarında gecikmeler olacağını açıkladığını aktaran Kyirakides, "AB Komisyonu ve üye ülkeler, bu durumdan aşırı memnuniyetsizlik duyduklarını ifade ettiler" değerlendirmesinde bulundu.

TESLİMAT TARİHİ BELİRLENMELİ

Kyirakides, AB'nin aşılara koşullu pazarlama izni verilmesine bağlı olarak kesin bir teslimat takvimi belirlenmesinde ısrar ettiğini, üye ülkelerin de aşılama programlarını buna göre planladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"AB Komisyonu, AstraZeneca'ya teslimatların öngörülebilirliğini ve istikrarını artıracak, doz dağıtımını hızlandıracak tedbirler konusunda ısrar etmeyi sürdürecek.”

Oxford Üniversitesinin İngiliz İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşı onayı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvuru yapılmıştı. Söz konusu aşının AB onayının ise ocak sonunda çıkması bekleniyordu.