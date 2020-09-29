AB: “Türkiye’ye yönelik iddiaları biliyoruz delil göremedik”
Avrupa Birliği (AB), bölgedeki tüm aktörleri Dağlık Karabağ’daki gerilimin azaltılmasına yardımcı olmaya ve çatışmaya müdahaleden kaçınmaya çağırdı.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bugünkü basın brifinginde, “Çatışan tarafları ateşkese, bölgedeki tüm aktörleri ise Dağlık Karabağ’daki çatışmaya her türlü müdahaleden kaçınmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Sputnik’te yer alan habere göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in dün Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, “Dağlık Karabağ’daki çatışmanın askeri çözümünün olmadığının” altını çizdiğini aktaran Stano, Borrell’in henüz bu durumu Rusya ve Türkiye başta olmak üzere bölge liderleriyle görüşmediğini söyledi.
Daha önce Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak paralı asker kullanma suçlamasında bulunmuştu.
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