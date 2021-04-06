ABB Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü restore edecek

06 Nisan 2021 Salı, 17:04

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis’inin Mart ayı oturumunda Ankara Hasanoğlan’da 1941 yılında kurulan Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün restorasyonu gündeme geldi. Enstitü yerleşkesindeki hamam, ahşap atölyesi ve benzeri yapıların projelerinin yapılmasının ve yerleşke alanındaki çevre düzenlemesi uyglumalarının belediyece yapılması için oy birliğiyle karar alındı. Kararda, restorasyon çalışmalarıyla ilgili gerekli onaylar için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğu, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalar için öncesinde bakanlığa bildirimde bulunarak ilerlenilmesi kaydıyla onay verildiği de belirtildi.

