ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cuma günü Covid-19 aşısı olacak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cuma günü halka açık bir şekilde yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olacak.
Pence'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams'ın, cuma günü Beyaz Saray'da Covid-19 aşısı olacağı duyuruldu.
Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'da uzun süredir, aşının güvenirliğini kamuoyuna anlatmak için ne yapılabileceğinin konuşulduğu ve sonunda böyle bir yöntem bulunduğu belirtildi.
ABD Savunma Bakanı Vekili Chris Miller, bu hafta başında ülke genelinde dağıtıma çıkan Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını vurulmuştu.
Başkan Donald Trump'ın ne zaman ve nasıl Covid-19 aşısı olacağına dair henüz bir bilgi bulunmazken, CNN, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın gelecek hafta içinde virüs aşısı olacağını yazdı.
En Çok Okunan Haberler
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- İlahiyatçı Sifil'den Özdil ve Akman için skandal çağrı!
- İrfan Fidan için adaylıktan çekiliyorlar iddiası
- Hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası!
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Erdoğan’ın eski avukatı hakkında suç duyurusu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook engelledi
Video Haberler
- Ankara'ya giremediler: Biz çiftçiyiz, terörist miyiz?
- CHP'li Özgür Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na çok sert sözler
- İmamoğlu canlı yayında Çok üzüldüm diyerek duyurdu
- Canlı yayında üniversiteler için fuhuş evleri dedi
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- İlahiyatçı Sifil'den Özdil ve Akman için skandal çağrı!
- İrfan Fidan için adaylıktan çekiliyorlar iddiası
- Hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası!
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Erdoğan’ın eski avukatı hakkında suç duyurusu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook engelledi