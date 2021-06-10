ABD Başkanı Biden: “Bizi, bir sonraki biyolojik tehditten koruyacak kadar yüksek bir duvar yok”

10 Haziran 2021 Perşembe, 10:53

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretine çıktı. Biden, İngiltere’nin Cornwall kentindeki G7 Zirvesi için İngiltere’ye geldi. Biden’ı taşıyan Air Force One uçağı, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Mildenhall Üssü’ne iniş yapmasının ardından ABD Hava kuvvetlerinden oluşan bir ekip karşıladı. Biden kendisini karşılayan Hava kuvvetleri ekibine yaptığı teşekkür konuşması yaptı.

Biden, dünyayı şekillendirmek için bütün milletlerin ortak çalışması gerektiğini ifade ederek, demokrasinin tesadüfen gerçekleşmeyeceğini ve onu savunmanın gerektiğini vurguladı. Biden ayrıca, "Bizimle aynı fikirde olan ulusları bir araya getirdiğimizde, ABD ulusal güvenliğini ve ekonomik refahını ilerletmek için daha iyi konumda olacaktır" dedi.

"Bu yüzyılın en acil zorluklarının üstesinden gelmek için birlikte çalışmalıyız, Covid-19’u sadece evde değil her yerde sona erdirmeliyiz” ifadelerini kullanan Biden, “Bizi bu salgından veya karşı karşıya kalacağımız bir sonraki biyolojik tehditten koruyacak kadar yüksek bir duvar yok ve başkaları da olacak” dedi.

Biden, “Koordineli çok taraflı eylem gerekiyor, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın en kötü etkilerini önleyeceksek, hepimiz iddialı bir iklim eylemini taahhüt etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden cuma günü gerçekleşecek olan G7 zirvesi için Cornwall’a gidecek. ABD Başkanı Biden G7 toplantısı öncesinde yarın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşecek. Biden’ın İngiltere’de katılacağı G7 zirvesinde, aşı diplomasisi, ticaret, iklim değişikliği ve Atlantik ötesi bağları yeniden inşa etmeye yönelik konuların görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca Biden ve Johnson’ın yapacağı görüşmelerde Brexit ve Kuzey İrlanda durumu ve dünyanın geri kalanını aşılamaya yönelik teşvik konuları görüşülecek.

Biden, 13 Haziran’da ise Jill Biden ile Windsor Kalesi’nde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek. Biden, Kraliçe Elizabeth’in görüşeceği 13. ABD Başkanı olacak.

BİDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Başkan Biden, 14 Haziran’da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de görüşme gerçekleştirecek. Biden’ın, Brüksel ziyaretinde Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile de bir araya geleceği bildirilirken, 15 Haziran’da da ABD-Avrupa Birliği (AB) zirvesine de katılacağı aktarıldı.

BİDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİ 16 HAZİRAN’DA

Biden, 16 Haziran’da ise İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek. Biden’ın Cenevre’deki temasları kapsamında, İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile de görüşmesi planlanıyor.

